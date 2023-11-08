خلال 3 ساعات.. شرطة عجمان تعيد حقيبة مسروقة تحتوي 125 ألف درهم لصاحبها

ابوظبي - سيف اليزيد - أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان، حقيبة مسروقة بداخلها مبلغ مالي وقدره 125 ألف درهم لشخص من الجنسية الآسيوية، بعد 3 ساعات من ورود بلاغ فقدانها، وذلك في إمارة عجمان.

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