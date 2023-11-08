خلال 3 ساعات.. شرطة عجمان تعيد حقيبة مسروقة تحتوي 125 ألف درهم لصاحبها

ابوظبي - سيف اليزيد - أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان، حقيبة مسروقة بداخلها مبلغ مالي وقدره 125 ألف درهم لشخص من الجنسية الآسيوية، بعد 3 ساعات من ورود بلاغ فقدانها، وذلك في إمارة عجمان.
وللإطلاع على تفاصيل القضية تابع الفيديو المرفق.
ابوظبي - سيف اليزيد - أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان، حقيبة مسروقة بداخلها مبلغ مالي وقدره 125 ألف درهم لشخص من الجنسية الآسيوية، بعد 3 ساعات من ورود بلاغ فقدانها، وذلك في إمارة عجمان.
وللإطلاع على تفاصيل القضية تابع الفيديو المرفق.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام