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خلال 3 ساعات.. شرطة عجمان تعيد حقيبة مسروقة تحتوي 125 ألف درهم لصاحبها

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان، حقيبة مسروقة بداخلها مبلغ مالي وقدره 125 ألف درهم لشخص من الجنسية الآسيوية، بعد 3 ساعات من ورود بلاغ فقدانها، وذلك في إمارة عجمان.

 وللإطلاع على تفاصيل القضية  تابع الفيديو المرفق.

  • خلال 3 ساعات.. شرطة عجمان تعيد حقيبة مسروقة تحتوي 125 ألف درهم لصاحبها

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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