توقعات الطقس في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف يحدث المد الأول عند الساعة 11:23 و المد الثاني عند الساعة 22:28 و الجزر الأول عند الساعة 17:13 والجزرالثاني عند الساعة 04:34.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:52 والمد الثاني عند الساعة07:23 والجزر الأول عند الساعة 13:37 والجزر الثاني عند الساعة 01:34.