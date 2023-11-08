حاكم أم القيوين يستقبل رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مهمة " طموح زايد 2"

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، اليوم بالديوان الأميري، رائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري يرافقهما فريق مهمة "طموح زايد 2" من مركز محمد بن راشد للفضاء بقيادة سالم حميد المري، مدير عام المركز.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين برائدي الفضاء ووفد المركز وهنأهما بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي خاضها رائد الفضاء سلطان النيادي، وامتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لبناء جيل مبدع مثقف متسلح بالعلم والمعرفة وقيم المجتمع الإماراتي، ومتابعتهما لكل القطاعات خاصة قطاع التعليم ينبثق من إيمان الدولة بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وأن التطور لن يكون إلا ببناء جيل مبدع متميز قادر على المنافسة والتصدر.

وهنأ سموه رائدي الفضاء بتحقيقهما طموح الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال المهام الفضائية التي قاما بها إلى محطة الفضاء الدولية.

وتسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا هدية تذكارية من رائد الفضاء سلطان النيادي، وهي علم دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي حمله طوال فترة مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، تقديرًا لدعمه الكبير.

واطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا خلال اللقاء على تفاصيل المهمة التي أنجزها سلطان النيادي من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء الدولية، وأبرزها مهمة السير في الفضاء التي استمرت لمدة 7 ساعات ودقيقة واحدة.

واطلع سموه أيضا، من هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، على دوره خلال المهمة الذي تضمّن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارِب والمهام اليومية، وغيرها من الأنشطة على متن محطة الفضاء الدولية، انطلاقاً من محطة المراقبة الأرضية في هيوستن، بالولايات المتحدة الأميركية.

وقدم سالم حميد المري، خلال اللقاء، لمحة حول أبرز المشاريع والمبادرات العلمية التي يعمل عليها مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب لمحة عامة حول برنامج الإمارات لرواد الفضاء شملت المهمات الفضائية المستقبلية التي يتطلع المركز لخوضها.

وحول اللقاء، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: "ممتنون لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا على هذا الاستقبال والحفاوة ودعمهما لمهمة سلطان النيادي التاريخية، التي تُعد علامة بارزة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو استكشاف الفضاء، وتعكس التزامنا بتحقيق رؤية القيادة في تعزيز الابتكار والمعرفة العلمية، واستثمار الدولة في شعبها وسعينا لتحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد من خلال التميز العلمي".

من جانبه، قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: "نشكر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا على استقباله لفريق المركز .. هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق من خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب يُجسد أهداف برنامَج الإمارات الوطني للفضاء.. واسترشاداً برؤية قيادتنا وطموحها، سنواصل فتح آفاق جديدة وتحديد اتجاهات استراتيجية لمستقبل علوم الفضاء والابتكار".

حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميرى والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لأمارة أم القويين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والاثار والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني وناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميرى وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولى عهد أم القويين وحميد راشد الشامسى الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القويين وعدد من المسؤولين.