الامارات | «الوزاري للتنمية» يناقش مشاريع ومبادرات حكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023 في العاصمة أبوظبي، حيث ناقش المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وتضمنت أجندة الاجتماع عدداً من السياسات والمشاريع المتعلقة بقطاع البيئة والطاقة وخفض البصمة الكربونية، إضافة إلى مقترحات في مجال الثقافة والفنون وقطاع الأسواق المالية.

كما استعرض عدداً من السياسات في شأن الموارد البشرية الحكومية الاتحادية، ومشاريع تشريعية في مجال الأمن والسلامة، إضافة إلى قرارات متعلقة بالقطاع المالي الحكومي، وقطاع الأوراق المالية بالدولة.

وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية لعام 2023، بشأن نتائج مشاركة وزارة المالية في المسار المالي لمجموعة الـ20، ونتائج مشاركة وزارة الاقتصاد في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة الـ20 (غوا - الهند) 2023، إضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وزارة الثقافة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.