الامارات | 21 ألف إنذار ومخالفة لمبان ومنشآت غير ملتزمة بالسلامة من الحرائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن آخر نتائج المسح الميداني الذي نفَّذته لجان المسح والتفتيش في مختلف مناطق إمارة أبوظبي على 10,753 مبنى ومنشأة، بهدف فحص ومراقبة مدى التزامها بمتطلبات السلامة الوقائية من الحريق.

وشمل التفتيش 6,994 مبنى ومنشأة في مدينة أبوظبي، و3,494 مبنى ومنشأة في منطقة العين، و265 مبنى ومنشأة في منطقة الظفرة، خلال فترة تنفيذ استمرت 5 أشهر.

وأظهرت تقارير التفتيش تسجيل 21,271 إنذاراً ومخالفةً للمباني والمنشآت غير الملتزمة، منها 16,053 إنذاراً ومخالفةً في مدينة أبوظبي، و4,212 إنذاراً ومخالفةً في منطقة العين، و1,006 إنذارات ومخالفات في منطقة الظفرة، مع منح ملاكها مهلةً لاستيفاء متطلبات السلامة الوقائية من الحريق، وستتابع لجان التفتيش مراقبتها.

وكشفت نتائج المسح الميداني ارتفاع معدلات الامتثال لاشتراطات السلامة الوقائية من الحريق، نتيجة تصحيح الملاك والمستثمرين مخالفات مبانيهم ومنشآتهم.

وأكد مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، العميد سالم عبدالله الظاهري، أن مبادرة المسح الميداني في أبوظبي والعين والظفرة، هي إحدى مبادرات هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لقياس نسبة امتثال المباني والمنشآت لرفع معايير السلامة والوقاية من الحريق، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز السلامة والوقاية من الحرائق في جميع أنحاء الإمارة.

وقال الظاهري إن لجان التفتيش بدأت في المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية، والمناطق الصناعية في الأمكن المستهدفة، مشيرا إلى أن من أهم معايير استيفاء المباني والمنشآت التجارية، هي وجود كاشفات الحريق، وأجهزة انذار، وكذلك وجود عقود صيانة مع شركات معتمدة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وأكد أن أهم عوامل نجاح مبادرة المسح الميداني، تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، مع الشركاء الاستراتيجيين، الذين كان لهم الأثر الكبير والفعال لإنجاح هذه المبادرة، مؤكدا أن رفع مستوى معايير السلامة والوقاية من الحريق، في إمارة أبوظبي يساهم بشكل مباشر في رفع مؤشر استدامة الشعور الأمان في إمارة ابوظبي.



وقال مدير فرع التفتيش والمسح في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، النقيب خالد أحمد الواحدي، إن المبادرة تسعى إلى تعزيز الحماية المجتمعية، من خلال تقييم وتحليل مخاطر السلامة

وأطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مبادرة «المسح الميداني» للتأكُّد من تطبيق تدابير الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في إمارة أبوظبي.

وتقوم فرق التفتيش بجولات ميدانية لضمان استيفاء إجراءات السلامة والوقاية في المنشآت والمباني، من حيث تركيب كاشفات الدخان وتوفير أجهزة الإطفاء اليدوية، ووجود علامات إرشادية واضحة لطريقة الإخلاء، والتعريف بإجراءات السلامة وآلية التعامل مع حالات الطوارئ، والصيانة الدورية لسلامة المباني وغيرها.

وكشفت مبادرة المسح الميداني، عن مجموعة من المخالفات والممارسات الخاطئة تم رصدها في عدد من المباني والمنشآت، التي تؤثر في السلامة العامة للسكان والزوّار، والتي رصدتها لجان المسح والتفتيش خلال زيارات مفاجئة.

ودعت الهيئة مُلّاك المباني والمنشآت إلى ضمان استيفاء تدابير السلامة والوقاية في كل المنشآت والعقارات السكنية والتجارية في الإمارة، ومراجعة المختصّين لديها، لضمان التعاقد مع الشركات المعتمدة لصيانة أنظمة الحريق، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع ضماناً للاستيفاء دائماً بتدابير الوقاية والسلامة الضرورية في مختلف المباني والمنشآت.