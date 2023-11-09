الامارات | محاكم دبي تصدر دليلاً استرشادياً لتنظيم أعمال الخبرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محاكم دبي الدليل الاسترشادي لتنظيم أعمال الخبرة استناداً إلى القانون رقم 13 لسنة 2020 الذي ينظم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، لبيان المنهجية التي تجب مراعاتها عند قيام الخبير بأداء مهمته المحددة له بموجب القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة، والتي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعاوى، وصولاً إلى دقة الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن تلك الجهات، وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشاد رئيس محاكم دبي طارش المنصوري، بالجهود المستمرة التي تبذلها الأطراف جميعا في تطوير وتحسين أنظمتها وإجراءاتها القضائية، موضحا أن إصدار الدليل الاسترشادي يعكس التزام "المحاكم" الراسخ بتطوير النظام القضائي وتحسينه باستمرار، وأن توفير منهجية واضحة لعمل الخبراء يسهم بشكل كبير في ضمان الدقة والعدالة في القرارات القضائية.

وقال إن الدليل يعمل كإطار يوجه الخبراء في أداء مهامهم ويحدد المعايير والممارسات في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والمعرفة، ويأتي كخطوة ضرورية لضمان أن تبقى محاكم دبي في الصدارة في مجال تقديم أفضل خدمة قضائية ممكنة للمجتمع.