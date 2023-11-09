الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية غرباً وشرقاً يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

حركة الرياح: شرقية - شمالية شرقية - شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناَ مع نشاط السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:39 والمد الثاني عند الساعة 23:28 والجزر الأول عند الساعة 17:46 والجزرالثاني عند الساعة 05:09.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:33 والمد الثاني عند الساعة 07:47 والجزر الأول عند الساعة 14:03 والجزر الثاني عند الساعة 02:12.