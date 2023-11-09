سيف بن زايد يشارك في الاجتماع الأربعين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي بسلطنة عمان

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الاجتماع الأربعين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي بسلطنة عمان الشقيقة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في الاجتماع الأربعين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي بسلطنة عمان الشقيقة، ناقشت مع إخواني وزراء الداخلية أهمية تعزيز مجالات التعاون المشترك في ظل التطورات الراهنة إقليمياً ودولياً، وبحثنا سبل دعم منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحفظ المصالح العليا لدولنا، ويحقق تطلعات قياداتنا وآمال شعوبنا في حياة أكثر أماناً وسلاما».