الامارات | مكتوم بن محمد: مستمرون في مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية.. وتحقيق مستهدفات أجندة D33

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سعي دبي المستمر في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية، وإضافة 400 مدينة لخارطة تجارتها الخارجية.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس" عقب لقائه رئيس مجلس إدارة شركة ليندت آند سبرونغلي العالمية: نؤمن في دبي بضرورة بناء الشراكات وتوثيق مجالات التعاون مع كبرى الشركات الصناعية حول العالم في كافة المجالات.

وأضاف سموه: التقيت اليوم بإرنست تانر، رئيس مجلس إدارة شركة ليندت آند سبرونغلي العالمية، وناقشنا في اللقاء سبل دعم الشركات الكبرى لترسيخ أعمالها في دبي والتطور المستمر الذي تشهده البيئة الاستثمارية المشجعة وأثرها على موقع دبي كمركز عالمي للمال والأعمال.