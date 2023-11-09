حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي في دبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال اجتماع المجلس التنفيذي في دبي، اعتمدنا مجموعة من الحوافز لمضاعفة مساهمة قطاعي الصناعة والتكنولوجيا الزراعية في اقتصاد دبي خلال 10 سنوات دعماً لأجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف سموه : «واعتمدنا خطة الحظر التدريجي لاستخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.. برؤية محمد بن راشد نتطلع لأن نقدم من دبي نموذجاً عالمياً للاستدامة معتمدين على وعي مجتمعنا وتطّلعاتنا لصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».