اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | الجسر الجوي الإماراتي يواصل نقل تجهيزات المستشفى الميداني الإماراتي في غزة إلى العريش المصرية

0 نشر
الإمارات اليوم - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الجسر الجوي الإماراتي يواصل نقل تجهيزات المستشفى الميداني الإماراتي في غزة إلى العريش المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الجسر الجوي الإماراتي نقل تجهيزات المستشفى الميداني الإماراتي إلى مدينة العريش المصرية، عبر 4 طائرات إماراتية تحمل مستلزمات للمستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة ليصل بذلك إجمالي عدد الطائرات إلى 20 طائرة.

وكانت دولة الإمارات قد سيرت جسرا جويا لنقل معدات المستشفى في إطار عملية “الفارس الشهم 3” التي اطلقتها ضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا