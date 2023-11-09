الامارات | انضمام 1200 مواطن لبرنامج «نافس» لتطوير كوادر القطاع الطبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحق أكثر من 1200 مواطن ومواطنة بالدفعة الثانية من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي للعام الأكاديمي الحالي، الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج «نافس»، ويضم مجموعة واسعة من التخصصات الطبية المتاحة عبر مؤسسات أكاديمية مرموقة في الدولة.

وقال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي: «يحظى القطاع الصحي في دولة الإمارات باهتمام بالغ، وتحرص قيادتنا على تعزيز منظومة صحية رائدة عالمية المستوى، تتميز بأفضل المرافق والخدمات الطبية، وبكوادر مؤهلة وناجحة، وعلى درجة عالية من الكفاءة».

وأضاف: «حقق برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في إطار برنامج (نافس) إقبالاً كبيراً من المواطنين المقبلين على سوق العمل، لاسيما في ظل تنامي الحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة في هذا القطاع، تستطيع الإسهام بفاعلية في تعزيزه وتطويره بما يواكب متطلبات المستقبل في مختلف الميادين الصحية».

وأشار المزروعي إلى أن «هذا البرنامج يأتي في إطار تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الصحي الخاص، الذي أثبت جدارته بما يمتلكه من مقومات تنافسية رائدة».

وتابع: «نتطلع إلى التحاق المزيد من أبنائنا بالدورات والبرامج التدريبية المتخصصة التي يدعمها برنامج (نافس) في مختلف المجالات، ومن ضمنها القطاع الصحي».

وأضاف أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة التوطين في القطاع الصحي، برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية عدد من الجهات المعنية والصحية في الدولة، وقد جاء قرار سموه بتشكيل اللجنة بهدف إدارة تنفيذ خريطة طريق التوطين في القطاع الصحي لتحقيق مستهدفات التوطين المعتمدة للقطاع، واعتماد تفاصيل المشروعات والمبادرات المدرجة في خريطة طريق التوطين القطاع الصحي، بما فيها النطاق والمخرجات والمؤشرات وعوامل النجاح.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد آل ناصر: «تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع برنامج (نافس)، على توفير فرص التدريب والتأهيل المهني للمواطنين في مختلف المجالات، بهدف تسهيل حصولهم على وظائف مناسبة تلبي طموحاتهم، ويأتي برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي ليسهم في رفد القطاع الطبي الخاص بجيل جديد من المتخصصين في مختلف المجالات الصحية».

وأشار إلى أن الوزارة استحدثت «عقد عمل مواطن دارس»، بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية الملتحقة بالدراسة ضمن برنامج «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي»، إضافة إلى البرامج الأخرى المدعومة والمعتمدة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، في القطاعات ذات الأولوية وفي الوظائف التخصصية، وكذلك مساعدة منشآت القطاع الخاص على تحقيق مستهدفات التوطين.

ومن المقرر احتساب المواطن الدارس المعين في المنشأة بعقد عمل مواطن دارس ضمن نسب التوطين المطلوبة من المنشأة، وحدد القرار مجموعة ضوابط لـ«عقد مواطن دارس»، من أبرزها أن تكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المواطن الدارس المتعاقد معه.

وقال آل ناصر إن برنامج «نافس» استطاع أن يسهم في تأهيل العديد من المواطنين في مختلف التخصصات الصحية ضمن الدفعة الأولى من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، مشيراً إلى أن القطاع الصحي الخاص يتمتع ببيئة عمل رائدة، ويضم مجموعة من أفضل المستشفيات والمراكز الصحية، معرباً في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون تجربة هؤلاء الطلبة ملهمةً للأجيال المقبلة من الطلبة لكي يجدوا الفرص المهنية التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.

وتتضمن تخصصات الدفعة الثانية من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي للعام الأكاديمي الحالي مجموعة واسعة من خيارات البرامج الصحية الأكاديمية والتخصصية المساندة، تتضمن برامج بكالوريوس لمدة أربع سنوات، وبرامج دبلوم لمدة سنتين، وتشمل تخصصات البكالوريوس: التمريض وطب الطوارئ وإدارة المعلومات الصحية وعلوم المختبرات الطبية والصيدلة، إضافة إلى التصوير التشخيصي الطبي، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتخدير وعلوم المختبرات الطبية.

أما برامج الدبلوم فتشمل الدبلوم الفني في الصيدلة، ودبلوم الخدمات الطبية الطارئة، ودبلوم مساعد رعاية صحية، إضافة إلى دبلوم مساعد طبيب أسنان وفني صيدلة وفني مختبر.

ويتولى تنفيذ هذه البرامج كل من كليات التقنيات العليا، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة الفجيرة، وجامعة عجمان، وجامعة الخليج الطبية، إلى جانب جامعة الشارقة، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وجامعة أبوظبي، وكلية ليوا.