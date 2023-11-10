الامارات | 3 مبادرات لتعزيز الصحة النفسية لأفراد المجتمع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» تعاونها مع «تكلّم»، المنصة الإلكترونية المتخصصة بتقديم خدمات واستشارات الصحة النفسية، بهدف إطلاق ثلاث مبادرات مبتكرة لتعزيز مستويات الصحة النفسية في أبوظبي.

وتستهدف المبادرات فئة الأزواج والطلاب والكادر التعليمي في الجامعات، ما يمثل خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات الصحة النفسية لدى مختلف فئات المجتمع في إمارة أبوظبي، ويعكس التزام هيئة معاً تحقيق أثر اجتماعي حقيقي.

وتسعى «معاً» إلى بناء مجتمع متماسك، يتمحور حول المسؤولية الاجتماعية المشتركة، من خلال تعاونها الفعال مع منصة تكلّم، لإطلاق منصة «تقهوى» الرقمية المتخصصة بتقديم الاستشارات الزوجية، وبرنامجي الصحة النفسية للطلاب والهيئة التدريسية والإدارية في الجامعات، اللذين يشكلان أحدث مشاريعها للإسهام في تمكين المجتمع.

ويتجسد التزام هيئة معاً تحقيق هذه الرؤية من خلال إطلاق سلسلة من البرامج والمبادرات المصممة لدعم المؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز المشاريع المتمحورة حول النتائج، وتوفير آليات تمويل مستدامة، وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في «معاً» سالم علي الشامسي: «تعكس هذه الشراكة التزامنا نحو الارتقاء بمستويات الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع الإماراتي، وتشكل العافية النفسية عاملاً مهماً في الصحة بشكل عام، ونثق من خلال تقديمنا الدعم الأساسي والموارد اللازمة، بقدرتنا على بناء روابط اجتماعية متينة، وتحسين الصحة النفسية، للإسهام في إرساء مجتمع أكثر صحة وسعادة».

وأضاف: «تعكس منصة تقهوى الرقمية المتخصصة بتقديم الاستشارات الزوجية وبرنامجي الصحة النفسية للطلاب والهيئة التدريسية والإدارية في الجامعات التزامنا المستمر ببناء مجتمع قوي ومتماسك، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الثالث، وتمكينه من تقديم حلول مستدامة، وذات تأثير طويل الأمد، تعالج مجموعة واسعة من الأولويات الاجتماعية».

• المبادرات تستهدف الأزواج والطلاب والكادر التعليمي في الجامعات.