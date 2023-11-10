انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والمهن الطبية المساندة بأبوظبي

10 نوفمبر 2023 01:32

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس في أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويعتبر المؤتمر، الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حدثاً بارزاً في مجتمع الرعاية الصحية محلياً وعالمياً شارك فيه أكثر من 20 دولة وأكثر من 60 متحدثاً، وبحضور أكثر من 1200 متخصص تحت شعار «التمكين- التميز- الاستدامة»، بتنظيم من برجيل القابضة، وسيعقد على مدى ثلاثة أيام.

كما شارك في المؤتمر كبار المتخصصين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، وتركز مسارات الجلسات النقاشية وورش العمل على محور الذكاء الاصطناعي وكيفية دمجه بالممارسات السريرية في قطاع التمريض، كما سيقام العرض المباشر لعملية جراحية بوساطة الروبوت دافنشي.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها، نيابة عن سموها، الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان المستشارة بوزارة الخارجية: «إنه ليُسعدني في هذا المنتدى أن نحتفي جميعاً بإسهامات الممرضات والقبالة وأصحاب المهن الطبية المساعدة ونفخر بجهود مؤسساتنا الصحية كافة، ومن ضمنهم برجيل القابضة التي تعمل على بناء قدرات كوادرها من المواطنات والارتقاء بمهاراتهن جنباً إلى جنب مع الكوادر الأخرى التي تعمل برجيل القابضة على استقطابها لمواكبة توجهات دولة الإمارات وتلبيةً لطموحات برجيل وتحقيق أهدافها من خلال توفير خدمات صحية متكاملة تشمل مختلف المجالات والتخصصات الطبية».

وأضافت سموها: «من خلال هذا المنبر اسمحوا لي أن أحيي وأشيد بجميع العاملين والعاملات بمهنة التمريض في دولة الإمارات التي تُعد من أنبل المهن، وتتجلى فيها كل المعاني والقيم الإنسانية الأصيلة، وتشحذ الهمم والنفوس، وتعكس الضمائر النقية لأصحاب الأيادي البيضاء من الممرضات والممرضين والفنيين الذي يعطون دون حدود، ويقدمون الخدمة النوعية للمرضى للتخفيف من آلامهم والسهر على راحتهم، ومن هذا المنطلق أشعر بالامتنان والسعادة لرؤية ممرضات إماراتيات يخدمن الوطن والمواطن والمقيم على أرضنا الطيبة بكل رحمة ومحبة وإنسانية مقترنة بخبراتهن العالية المرتكزة على المستويات المهنية الرفيعة التي يحظين بها إثر تمتعهن بشهادات تخصصية عليا من كليات وجامعات محلية وعالمية مرموقة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة بالدولة لتنمية قدرات المرأة الإماراتية، وصقل خبراتها حتى تتميز في هذا المجال المهم وجهودها المستمرة نحو تمكين خريجات مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية المساعدة وابتعاثهن للخارج لاستكمال دراستهن العليا والتخصصية، ودمجهن في المناصب القيادية والوظائف المهمة والمشاركة في صنع القرار، وبفضل من الله ثم بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة تفوقت الإماراتية في مهنتها وأصبحت نموذجاً ناجحاً يحتذى به محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وقالت سموها: «كما نعتز بمشاركة المجتمع هذا الدعم الطيب للممرضة الإماراتية في مهنتها عبر الإيمان بدورها وأهمية وجودها في هذا القطاع لخدمة الوطن ومساندته، فكانت الممرضة الإماراتية خير جندي يشارك في الأزمات الأمر الذي ظهر جلياً خلال أزمة وباء كورونا، فلدينا كثيرات من بنات الوطن اللاتي كان نجاح قصصهن خلال الجائحة يعكس الفخر والعزة والقوة والصمود لتلبية النداء الوطني وواجب دولتنا الحبيبة التي تستحق منا كل العطاء والإخلاص والتفاني».

وأكدت سموها أهمية عقد مثل هذه الملتقيات الطبية الهامة وتنظيم كبرى الفعاليات الطبية التخصصية العالمية واستقطاب المتخصصين لاستعراض أحدث الممارسات الطبية وتجاربهم الشخصية لخدمة البشرية، وبحث سبل التعاون فيما بينهم وتطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يخدم المرضى ويساعد على تحسين جودة الرعاية الصحية في دولتنا ودول العالم لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة تزيد من رفاهية المرضى، وتضمن لهم الحصول على العناية اللازمة التي يحتاجون إليها.

وأضافت سموها: «يُعد اجتماعنا أمراً مهماً للوقوف على الدور الذي يقدمه الكادر التمريضي ومناقشة سبل تطوير أدائه ودمجه بالذكاء الاصطناعي والتعرف على التحديات وطرح أفضل الحلول لمواجهتها والتغلب عليها».

واختتمت سموها قائلة: «أود أن أشكركم على التزامكم بتطوير الممارسات المهنية الصحيحة وتصميمكم على مواصلة البحث والتعلم والتعليم وتبادل الخبرات والمعارف وتكريس الجهود لتلبية احتياجات المجتمع، أسأل الله، عز وجل، أن يوفقنا جميعاً في سعينا المخلص لخدمة وطننا والإنسانية جمعاء».

حضر الافتتاح كل من الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان مستشارة بوزارة الخارجية، ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وراشد البلوشي وكيل وزارة الاقتصاد، كما شارك من دائرة الصحة بأبوظبي كل من الدكتور راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية، والدكتورة فريدة الحوسني، وعمران الخوري عضو مجلس الإدارة في برجيل القابضة والرئيس لتطوير الأعمال بالمجموعة.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: «أعبر عن امتناني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على رعاية هذا الحدث»، مؤكداً أهمية التمريض وكيف يتولى الممرضون أدواراً قيادية في المستشفيات حول العالم، وخاصة في برجيل القابضة، وإنهم في وضع يؤهلهم لإدارة أماكن الرعاية الصحية لأن لديهم فهماً عميقاً لاحتياجات المرضى وكيفية تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة عائشة علي المهري، نائب الرئيس التنفيذي بمدينة برجيل الطبية ورئيسة المؤتمر: «أهم ما يميز هذا المؤتمر بنسخته الحالية أن برجيل القابضة حظيت بشرف رعاية للنسخة الثانية من هذا المؤتمر، ما أعطى قيمة كبيرة وزخماً لهذا الحدث، فلطالما كانت سموها الداعم الرئيسي والقوي لتعزيز مهمة التمريض والكفاءات الإماراتية بالدولة في القطاع الصحي. يتضمن المؤتمر 12 مساراً علمياً تدور جميعها حول التطوير والتمكين والاستدامة، فيما سيتم عرض 200 ورقة بحث علمي، واستضافة أكثر من 60 خبيراً متحدثاً عالميا من داخل وخارج الدولة، ومن المميز في هذه النسخة إجراء«Live streaming» بث مباشر لإجراءات جراحية بوساطة الروبوت دافنشي، وذلك بهدف تمكين الكادر التمريضي من إدارة العمليات ورفع كفاءتهم لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع الكادر الطبي، فيما يهدف منتدى الشباب الإماراتي للرعاية الصحية الذي سيتم إطلاقه أيضاً ضمن فعاليات المؤتمر إلى تعزيز الكوادر الصحية التمريضية في الدولة، وتحقيق توجهات الدولة بالارتقاء بالقطاع الصحي وزيادة استقطاب الكفاءات المواطنة في هذا المجال عبر تشجيعهم للانخراط في المهن الصحية.

وتم تكريم المرحومة السيدة سلمى سالم الشرهان، أول ممرضة إماراتية، على هامش فعاليات المؤتمر، لخدمتها آلاف الناس وتفانيها في عملها الشاق بمجال الرعاية الصحية طوال 52 عاماً، وتسلمت التكريم عائلتها.

وأوضحت الدكتورة عائشة المهري أن هذا المؤتمر يهدف لأن تكون دولة الإمارات سباقة ومركزاً لاستقطاب الكفاءات المتميزة والرعاية الصحية المتقدمة، فيما استغرقت التحضيرات لهذا المحفل المهم 6 أشهر بقيادة برجيل القابضة قامت خلالها اللجنة العلمية، التي ضمت ممثلين من منظمة الصحة العالمية ومجلس التمريض الدولي، والشريك الأكاديمي لهذا الحدث كلية فاطمة للعلوم الصحية، وممثلي القيادات التمريضية داخل الدولة الذين وضعوا المحاور واختاروا المتحدثين بناءً عليها، كما سيضم المؤتمر مجلس القيادات برعاية دائرة الصحة في أبوظبي، وهو حدث مهم لصناع القرار، فيما يتميز المؤتمر بالمسارات المهمة أهمها الثورة التكنولوجية في القطاع الصحي وتسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم الرعاية الصحية، والعمل على تكامل الأدوار بين الأطباء والممرضين في هذا الإطار والممارسات العلمية المتقدمة بين الفريق الطبي.