«صحة دبي» تواصل حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تواصل هيئة الصحة في بدبي تنفيذ حملتها الواسعة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمختلف الدوائر والجهات الحكومية، والمدارس الخاصة، وأماكن تجمع العمال في إمارة دبي.

وتأتي الحملة التي ستسمر حتى نهاية فبراير المقبل في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة لتعزيز الأمن الصحي لأفراد المجتمع، والحد من انتشار الأمراض المعدية، حيث تعتبر الإنفلونزا من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، والتي يمكن أن تتسبب في أعراض خطيرة تؤثر على الحياة اليومية للأفراد.

وأكد بطي السويدي أخصائي الصحة العامة بهيئة الصحة في دبي على أهمية هذه الحملة التي تأتي ضمن الحملة الوطنية التي تنفذها مختلف الجهات الصحية في الدولة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وتقديم النصائح والإرشادات الطبية حول أهمية المطعوم لتفادي المضاعفات السلبية للإنفلونزا وخاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضح السويدي الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة حماية الصحة العامة لنشر الوعي الصحي بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية، بما فيها الإنفلونزا الموسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها بين أفراد المجتمع.

ودعا السويدي أفراد المجتمع إلى المبادرة للحصول على لقاح الإنفلونزا وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها مثل: النساء الحوامل، والأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، والأفراد الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل: أمراض القلب، والرئة، والكلى، والكبد، وأمراض الدم المزمنة وغيرها، والعاملون في مجال الرعاية الصحية.