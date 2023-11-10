حاكم عجمان يستقبل رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مهمة "طموح زايد 2"

ابوظبي - سيف اليزيد - منح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اليوم، بديوان الحاكم، رائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري، خنجر الشيخ "راشد بن حميد النعيمي"، وذلك تقديرًا لجهودهما وأدائهما مهامهما الوطنية ورفع اسم الإمارات عاليًا في كافة دول العالم والمشاركة في مهام فضائية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، خلال استقبال رائدي الفضاء وفريق مهمة "طموح زايد 2" بقيادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، عن فخره واعتزازه وكل شعب الإمارات لما قام به رائد الفضاء سلطان النيادي خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، كما أثنى على المجهود الذي قدمه فريق مركز محمد بن راشد للفضاء خلال هذه المهمة التاريخية التي امتدت لـ 6 أشهر، داعيا الله عز وجل أن يحفظهم ويوفقهم في خدمة وطنهم وشعبهم ليبقى عزيزًا شامخًا.

وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات لما تقدمه من دعم ومساندة واهتمام للشباب الاماراتي لبناء أجيال مبدعة ومثقفة وواعية متسلحة بالعلم والمعرفة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية بناء الإنسان وإعداده لحياة منتجة وسط عالم يتطور.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار وصولاً إلى إنجازها التاريخي بخوض ابنها سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، ليكون أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة طويلة الأمد في الفضاء.

وتسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي هدية تذكارية من رائد الفضاء سلطان النيادي، وهي علم دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي حمله طوال فترة مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، تقديرًا لدعمه الكبير.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء، على تفاصيل المهمة التي أنجزها سلطان النيادي من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء الدولية، وأبرزها مهمة السير في الفضاء التي استمرت لمدة 7 ساعات ودقيقة واحدة.

كما اطلع سموه، من هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، على دوره خلال المهمة الذي تضمّن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارب والمهام اليومية، وغيرها من الأنشطة على متن محطة الفضاء الدولية.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وطارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد.

وقدم سالم حميد المري، خلال اللقاء، لمحة حول أبرز المشاريع والمبادرات العلمية التي يعمل عليها مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب لمحة عامة حول برنامج الإمارات لرواد الفضاء شملت المهمات الفضائية المستقبلية التي يتطلع المركز لخوضها.

وحول هذا اللقاء، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء " ممتنون لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على دعمهما اللامحدود لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب ,هي شهادة على قدرات أمتنا المتقدمة في علوم الفضاء، والتزامنا بالمساهمة في إثراء البشرية، كما تُعد خطوة نحو تحقيق حلم والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ”طيب الله ثراه" ورؤيته في مواصلة التفوق العلمي".

من جانبه، قال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء " ممتنون لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على دعمه الثابت لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء. تعد أطول مهمة في تاريخ العرب علامة فارقة في مسيرتنا الفضائية الطموحة، وحافزًا لتحقيق هدف أعلى، والتخطيط للمزيد من المهام المستقبلية التي توسع نطاق وصولنا إلى ما هو أبعد من محطة الفضاء الدولية، وتُعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجتمع الفضاء الدولي".