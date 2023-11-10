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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح شرقية - شمالية شرقية - شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط ، يضطرب أحياناَ مع نشاط السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:56 والمد الثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 18:19 والجزرالثاني عند الساعة 05:42.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:12 والمد الثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:48.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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