الامارات | تغيير سرعات طرق داخلية ورئيسة في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تخفيض السرعة على طريق مربح الداخلي لتصبح 91 كيلومتراً في الساعة بدلاً من 101، فيما رفعت سرعة طريق الشيخ حمد بن عبدالله لتصبح 91 كيلومتراً في الساعة بدلاً من 81 كيلومتراً، لتعزيز مستوى القيادة الآمنة على الطرق بعد دراسة دقيقة ومستفيضة قامت بها، لتحسين حالة الطرق في الإمارة.

وتمثلت السرعات المحددة في ضبط الرادار للمركبات على شوارع مدينة الفجيرة في مناطق الكورنيش، والفجيرة، وسيف بن حمد، ومضب، والكويت، والطرق الداخلية على سرعة 91 كيلومتراً في الساعة، فيما ضبطت شارع منطقة ميناء الفجيرة إلى مربح بـ141 كيلومتراً في الساعة، وشارع منطقة مربح وطريق قدفع الدائري بـ121 كيلومتراً في الساعة.

كما تم ضبط سرعة الرادار من شارع منطقة البدية إلى منطقة دبا الفجيرة بـ121 كيلومتراً، وشوارع مدينة دبا الفجيرة 91 كيلومتراً، وشارع منطقة دبا الفجيرة إلى منطقة مسافي 121 كيلومتراً، وشارع الشاحنات دبا - مسافي 91 كيلومتراً، وشارع منطقة دبا الفجيرة إلى منطقة الطويين 121 كيلومتراً.

وتم تحديد سرعة شارع الشيخ مكتوم بـ121 كيلومتراً، وشارع الشيخ خليفة (مدخل مدينة الفجيرة) 101 كيلومتر، وشارع الشيخ خليفة 141 كيلومتراً، وشارع يبسا العابر 101 كيلومتر، وشارع خلف مطار الفجيرة 101 كيلومتر، وشارع منطقة أحفرة 91 كيلومتراً. وأكدت شرطة الفجيرة أن الهدف من تغيير السرعة الخاصة بالطرق الداخلية والحيوية هو تقليل الحوادث، وضمان وصول آمن لجميع مستخدميها، حيث نعمل على تفعيل الخطط والبرامج والإجراءات الوقائية، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، ونحدد السرعة المناسبة وفقاً لتصميم كل طريق، بهدف ضمان سلامة المستخدمين وتحسين انسيابية حركة السير، وسعياً إلى الحد من حوادث الطرق وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، من خلال تفعيل إجراءات فعالة وبرامج مستدامة.