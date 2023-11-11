الامارات | 16 مؤسسة تطرح فرصاً وظيفية على طلبة «أبوظبي المهني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت 16 مؤسسة حكومية وصناعية، مئات الفرص الوظيفية على طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، خلال فعاليات «ملتقى التلمذة المهنية وشركاء الصناعة» الذي نظمه «أبوظبي المهني» في معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة الظفرة.

وقال مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، إن الملتقى ومعرض التوظيف المصاحب له، يأتي في إطار منظومة واستراتيجية «أبوظبي المهني» لتحقيق توجيهات القيادة، نحو ضرورة المبادرة بتنظيم الفعاليات التي تجمع بين المؤسسات الحكومية والصناعية، وطلبة المعهد، وأبناء المجتمع بشكل عام، من أجل أن تقوم هذه المؤسسات بتعريف الطلبة والمجتمع، بالوظائف المتوافرة لديهم حالياً ومستقبلاً، بما يسهم في إرشاد الطلبة نحو اختيار البرامج التقنية والمهنية المتخصصة التي يجب عليهم دراستها والانخراط فيها، بما يضمن لهم تلبية متطلبات سوق العمل، والفوز بوظائف المستقبل. وأضاف أن الملتقى نجح في الجمع بين مسؤولي التوظيف في المؤسسات المتخصصة، وأكثر من 150 طالباً يبحثون عن فرص التدريب المهني التي تمكنهم من العمل والتوظيف فور التخرج، بجانب التوظيف العاجل لنخبة من الخريجين الذين تتاح لهم الأجواء المناسبة لالتقاء مسؤولي المؤسسات، وفهم متطلبات سوق العمل، واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم.