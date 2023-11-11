الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح رجل عربي في إقناع امرأة بالاستثمار معه في التجارة، وتحصّل منها على 190 ألف درهم، ووعدها بسداد العائد كل ثلاثة أشهر، لكنه لم يلتزم بذلك، ما دفعها إلى تسجيل دعوى مدنية ضده، وقضت المحكمة بإلزامه سداد 190 ألف درهم مترصدة في ذمته مع الفائدة القانونية. واستندت في دعواها إلى أنها وقعت مذكرة مع المدعى عليه، سلمته بموجبها 190 ألف درهم لاستخدامها في التجارة واقتسام الأرباح. وذكرت أنه بموجب إقرار المديونية المصدق لدى الكاتب العدل، تعهد المدعى عليه بسداد المبلغ المترصد في ذمته وقدره 190 ألف درهم على أقساط شهرية، وفي حالة تخلفه عن سداد أي قسط يحق للمدعية اتخاذ التدابير القانونية ضده. وأشارت إلى أن المدعى عليه أخل بالتزاماته، واختفى عن الأنظار ولم يعد المبلغ الذي تحصل عليه ولم يقدم لها أي أرباح، ما دفعها إلى قيد الدعوى ضده. من جهته، حضر المدعى عليه أمام مكتب إدارة الدعوى، وطلب أجلاً، وقرر أنه ملتزم بالسداد وأن هناك مساعي للتسوية، وطلب أجلاً لتقديم اتفاقية، لكن حضر وكيل عن المدعية في جلسة تالية وقرر بأن التسوية لم تتم وطلب الحكم. وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 190 ألف درهم مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.