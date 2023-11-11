الامارات | مخالفة 109 استشاريين ومقاولين في الفجيرة خلال العام الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، بأن إدارة المباني حررت 109 مخالفات لعدد من الاستشاريين والمقاولين في الإمارة، من بينهم 60 مقاولاً و49 استشارياً منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة خالفت 420 استشارياً ومقاولاً العام الماضي، نظراً لعدم امتثالهم للقوانين الصادرة عن البلدية والتي تحفظ حق مالك المنزل أو المنشأة.

وأكد أنه حرصاً على المصلحة العامة تم إصدار قرارات وقوانين عُمّمت على المكاتب الاستشارية ومكاتب المقاولات من شأنها أن تحفظ سلامة البناء وتُحسّن معاييره في الإمارة، إضافة إلى حفظ حق مالك المنشأة السكنية أو التجارية، تمثلت في إصدار بطاقة مهندس لجميع المهندسين المسجلين، بهدف تسجيلهم في قاعدة بيانات الشركة ومتطلبات المشروع. وتضمن القرار اقتصار الاختبار المعتمد من قسم المباني على المهندس المدني والمعماري، وأنه سيتم إصدار بطاقة المهندس الكهربائي والميكانيكي والمدني المعماري (جديد) دون رسوم إلى نهاية يونيو الماضي.

ولفت إلى أن القرارات المستحدثة نصت على أنه يجب على مكاتب الاستشارات والمقاولات، إرفاق بطاقة مهندس صادرة عن بلدية الفجيرة كمتطلب أساسي لتحديث بيانات الشركات، علماً بأنه لن يتم العمل بأي بطاقة أخرى، إضافة إلى أنه سيتم اختبار كل مهندس ينتقل من شركة إلى أخرى.

وبيّن أن إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط تعمل على إعداد المخطط الهيكلي العام، والمخطط التنفيذي لإمارة الفجيرة، وإعداد وتحديث ومتابعة تنفيذ التخطيط العمراني الشامل والتفصيلي للإمارة، وتحديد وتنظيم استعمالات الأراضي، كما تقترح وتتابع تنفيذ السياسات والتشريعات والقوانين والأنظمة والإجراءات الخاصة بالتخطيط العمراني للإمارة، والتدقيق على تصاميم البناء، وفقاً لهذه التشريعات، كما تختص في وضع آلية التعاون مع القطاع الخاص والعام، للمشاركة في عملية التطوير العمراني، وهي الإدارة المسؤولة عن اعتماد جميع مشروعات البنية التحتية في الإمارة.