نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يترأس وفد الدولة في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات إلى "القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية" في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نيابة عن رئيس الدولة، شاركت في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة..نثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذه القمة المهمة..الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام».