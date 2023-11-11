عرض أكبر قارب مصنوع بالطباعة الثلاثية في العالم خلال "أبوظبي الدولي للقوارب"

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت "الصير مارين" شركة بناء قوارب في أبو ظبي، عن أكبر قارب مصنوع بتقنية الطباعة الثلاثية في العالم خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب.

ويبلغ طول القارب 11.98 متر وعرضه 4 أمتار وارتفاعه نحو 2 متر، وتم طباعته في غضون 11 يوماً، فيما تعمل الشركة حالياً على بناء المزيد من القوارب المطبوعة ثلاثية الأبعاد بتصاميم مختلفة عن القارب أو اليخت الذي تم إنتاجه.

وقال أفين كوادروس، رئيس قسم الطباعة ثلاثة الأبعاد في شركة الصير مارين، " الشركة لديها روبوتان، يمكن لكليهما استخدام حبيبات البوليمر المقواة والفايبر كمواد خام، والتي يتم ضغطها حسب التصميمات التي تقوم بها الشركة"، مشيرا إلى أن القارب المطبوع ثلاثي الأبعاد يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستغرق تجميعه وتركيبه نحو شهر. وأوضح أن عملية البناء تمت على قسمين، إذ تم بناء الهيكل الأيسر والأيمن بشكل منفصل، ثم تم لصقهما معاً، وهذا ما تطلب 11 يوماً، فيما العمليات الأخرى من بناء السقف والمقاعد وتثبيت المحرك وغير ذلك تطلب نحو شهر من العمل.

ولفت إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد هي مستقبل بناء القوارب، حيث لا تقوم بطباعة قارب فحسب، بل يمكن أيضًا طباعة أدوات مثل المقابس والقوالب والأجزاء النهائية للقوارب، مشيرا إلى أن ما يميز هذه التقنية هو أنه يمكن إعادة تدوير المادة بعد انتهاء دورة حياة القارب أو النموذج الذي قمت بطباعته واستخدام نفس المادة لبناء نموذج آخر.