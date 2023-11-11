الامارات | منصور بن زايد: الإمارات تدعم التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، التي افتتح أعمالها أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

شارك في القمة قادة الدول العربية والإسلامية ورؤساء حكوماتها وممثلوها، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبوالغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور حسين إبراهيم طه، إلى جانب ممثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وضم وفد الدولة المشارك في القمة كلاً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية.

وعُقدت قمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشتركة لبحث ما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطرة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على أن الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نيابة عن رئيس الدولة، شاركت في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.. نثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذه القمة المهمة». وأكد سموه قائلاً: «الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام».

وأجمع المشاركون في القمة خلال كلماتهم على أولوية الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة، والحفاظ على أرواح المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة إليهم من خلال تمكين منظمات الإغاثة المعنية من القيام بدورها في هذا الشأن، مشددين على ضرورة تجنيب المنطقة توسيع دائرة العنف ومزيداً من الأزمات.

وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المملكة العربية السعودية في وقت لاحق، عقب مشاركته في «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية».

وكان سموه وصل، صباح أمس، إلى العاصمة الرياض على رأس وفد دولة الإمارات إلى «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية». وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار المسؤولين.

إلى ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في القمة، إن «إسرائيل تتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني»، ودعا إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، كما دعا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن «الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة لا مثيل لها»، ودعا الولايات المتحدة إلى «أن تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي»، كما طالبها بوقف العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنهاء الاحتلال، مشيراً إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى حماية دولية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن العالم بأسره شاهد على المذابح المرتكبة بحق سكان قطاع غزة، وقال إن «إسرائيل قتلت أكثر من 11 ألف مدني في غزة، 70% منهم أطفال ونساء، دون تحرك المجتمع الدولي لوقف القصف».

وأشار أبوالغيط إلى أن الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة هو أولوية مقدمة على أي اعتبار آخر، مؤكداً أن «إسرائيل ترغب في تحقيق تهجير قسري ثانٍ للفلسطينيين، وهو ما نرفضه تماماً، ولا يمكن تمريره».

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الوقت يمر ثقيلاً على أهالي غزة الذين يتعرضون للقتل والحصار، ويعانون ممارسات لا إنسانية، وقال خلال كلمته في القمة، إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع المدنيين من الجانبين، مؤكداً أنه لا يمكن تبرير الجرائم التي تحدث للفلسطينيين بوصفها دفاعاً عن النفس.

وشدد السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط، كما شدد على رفض تهجير الفلسطينيين، وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أهمية بناء تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير، وحذّر من أن المنطقة قد تصل إلى صدام كبير، يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين، وتطال نتائجه العالم كله إن لم تتوقف الحرب البشعة على غزة. وشدد على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وأضاف خلال كلمته أمام القمة: «ما نحتاجه في غزة ليس توقف القتال لبضع ساعات، بل نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار».

• المشاركون في «القمة العربية الإسلامية» يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.

منصور بن زايد يلتقي ولي عهد الكويت

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، على هامش مشاركة سموه في أعمال «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وبحث سموه مع أخيه سمو ولي عهد الكويت، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك. وتناول اللقاء عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.