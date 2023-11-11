الامارات | «إطفائيو دبي» أبطال رياضيون بروح مكافحة المخاطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق الدفاع المدني في دبي خمسة ألقاب رياضية كبرى خلال العام الجاري، شملت المركز الأول في بطولة الألعاب الحكومية، والأول في سباق الكاياك لوزارة الداخلية، ومثله في بطولة التجديف للدفاع المدني في أبوظبي، والأول في بطولة اللياقة والتحدي في دبي، وأخيراً المركز الأول في فئة قطاع الأمن والسلامة الحكومي، في فعالية «إمارات الأمان» التي تنظمها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا).

وقال مدير عام هيئة الدفاع المدني في دبي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه المنافسات ليست مجرد فعاليات يشارك فيها الفريق، بل إنها مؤشر مهم على جاهزية رجال الدفاع المدني في دبي للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف الظروف، لافتاً إلى أن الإدارة تعتمد كلياً على رجالها في هذه المنافسات، ولا تستقدم محترفين أو أبطالاً رياضيين لتمثيلها.

وأضاف أن المبدأ الأول في عمل رجل الإطفاء، حماية نفسه من المخاطر حتى يمكنه حماية الآخرين، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون لياقة بدنية عالية، وجاهزية مستدامة في التعامل المخاطر، ما يُحتم عليه بالضرورة الخضوع لبرامج تدريبية قوية.

وأشار إلى أن الفريق الفائز بهذه المنافسات نموذج مصغّر لقوة الدفاع المدني ورجاله جميعاً، الذين يتمتعون باللياقة والقوة الجسمانية، بما تفرضه عليهم طبيعة عملهم، وتوجيهات القيادة بضرورة تشجيع الجميع على ممارسة الرياضية وتبنّيها أسلوب حياة، وتكرس الإدارة الوقت الكافي للتدريب، وفق أجندة يومية يُشرف عليها مدربون مؤهلون من داخل الإدارة.

وأوضح أن هناك منافسات لا تعتمد فقط على القوة البدنية، مثل الألعاب الحكومية، ومنافسات «إمارات الأمان» التي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لافتاً إلى أنها تعتمد في جانب كبير منها على اللياقة الذهنية، وهذا ما يتميز به رجل الإطفاء الذي يختلف عن غيره في القدرة على اتخاذ القرار في لحظات معقدة، وأثناء مواجهة المخاطر. وأشار إلى أن رجل الإطفاء يصعد خلال بعض الحوادث أكثر من 50 طابقاً، حاملاً معدات تزن نحو 25 كيلوغراماً لمكافحة حريق في الطوابق العليا، وهذا يفرض عليه التمتع بلياقة استثنائية تؤهله للتفوق في أي منافسة رياضية، لافتاً إلى أن ما حققه فريق الدفاع المدني هو ثمار مجهود استمر 10 سنوات من التدريب والتحسين.

وأكد المطروشي أن رجال الدفاع المدني في دبي يتمتعون بجاهزية واستعداد للطوارئ بنسبة 100%، لما يتحلّون به من لياقة بدنية عالية، باعتبارها عاملاً أساسياً للتعامل مع الحالات المعقدة في مختلف الظروف.

راشد المطروشي:

• المنافسات مؤشر مهم على جاهزية رجال الدفاع المدني في دبي.