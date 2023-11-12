الامارات | منصور بن زايد يستقبل سفير قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سفير دولة قطر لدى الدولة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري. وبحث سموه مع سفير قطر، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الرئاسة، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.