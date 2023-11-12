تعاون بين «مجالس أبوظبي» و«أكاديمية ربدان» لتعزيز منظومة الأمن المجتمعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنظم «مجالس أبوظبي» في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع أكاديمية ربدان، سلسلة من ورش العمل والمحاضرات واللقاءات والندوات الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن المجتمعي في الإمارة.

تأتي المبادرة ضمن رؤية استراتيجية هادفة من شأنها تكثيف وتضافر الجهود التوعوية والتثقيفية لتحصين الشباب، ورفع مستوى الوعي والتصدي للشائعات وتعزيز قيم وتقاليد المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من كوادر أكاديمية ربدان، المتخصصة في التعليم الأكاديمي والمهني، وإجراء البحوث والتحليلات ذات الصلة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وأكد سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أهمية هذه الشراكة بين الأكاديمية و«مجالس أبوظبي»، لما تتضمنه من رؤية مشتركة ستُسهم في ترسيخ منظومة القيم والأخلاق والسلوكيات، والارتقاء بأهم مكوّنات المجتمع «فئة الشباب»، من خلال أسلوب تفاعلي يتضمن حوارات ونقاشات مثمرة تُعزز من منظومة الأمن المجتمعي، وتدعم ازدهار الوطن، وتحافظ على الموروث الثقافي وترسخ الهوية الوطنية.

وأضاف أن نخبة من كوادر الأكاديمية الذين يتمتعون بخبرات ومهارات استثنائية وتجارب واقعية، سيشاركون في هذه المبادرة الوطنية الرائدة، داعياً المجتمع المحلي، خصوصاً الشباب بألا يفوتوا هذه الفرصة، وأن يحضروا هذه اللقاءات بحسب التوقيتات والأماكن التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً من قبل «مجالس أبوظبي».

وتعقد هذه اللقاءات في عدد من مجالس أبوظبي، منها مجلس الروضة، ومجلس ربدان، ومجلس محمد خلف، ومجلس محمد أحمد المحمود، ومجلس مبارك بن قران، ومجلس الهواشم، ومجلس الفوعة.