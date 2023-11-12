الامارات | رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بـ «ديوالي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي» في داخل الإمارات وخارجها.

وقال صاحب السمو عبر منصة “إكس”: أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في الإمارات وخارجها، وأدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة.