الامارات | رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بـ «ديوالي»

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بـ «ديوالي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي» في داخل الإمارات وخارجها.
وقال صاحب السمو عبر منصة “إكس”: أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في الإمارات وخارجها، وأدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة.
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