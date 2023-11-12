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الامارات | رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بـ «ديوالي»

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بـ «ديوالي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي» في داخل الإمارات وخارجها. 
وقال صاحب السمو عبر منصة “إكس”: أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في الإمارات وخارجها، وأدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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