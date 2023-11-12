محمد بن زايد: أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي» في الإمارات وخارجها

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في الإمارات وخارجها، وأدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة».