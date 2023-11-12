محمد بن زايد: أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي» في الإمارات وخارجها

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في الإمارات وخارجها، وأدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة».
ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في الإمارات وخارجها، وأدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة».
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.