«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك مدينة الشارقة للإعلام «شمس» بجناحٍ خاصٍ وجلسات حوارية وبودكاست «حديث شمس» في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 14-16 نوفمبر الجاري.

وأكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، الحرص على المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام 2023، والتي تأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني المخرجات الاستراتيجية التي لها الأثر الأكبر في استشراف ملامح المستقبل لقطاع الإعلام العالمي.

وقال: إن أهمية مشاركة «شمس» تكمن في أنها توفر فرصة للاندماج في الكونغرس العالمي للإعلام، والتعاون مع الجهات المنظمة والمشاركة لتحقيق المكاسب الإعلامية وتوسعة دائرة المعارف مع الخبراء ومختلف المؤسسات المهنية، فضلاً عن رفد الجهود الكبيرة التي تقدمها المؤسسات الوطنية في إعداد ونجاح هذا الحدث العالمي.

ويشارك سعادة الدكتور خالد عمر المدفع في جلسة حوارية رئيسية بعنوان «تغذية المواهب وتحفيز الإبداع وخلق الفرص في الأنظمة الإعلامية المتطورة»، يتحدّث خلالها حول قدرة المدن والمراكز الإعلامية مثل مدينة الشارقة للإعلام «شمس» في خلق بيئة تعزز المواهب وتشجع الابتكار ضمن النظام البيئي الإعلامي، وكذلك الدور المحوري الذي تلعبه أوجه التعاون بين المدن الإعلامية والمؤسسات التعليمية في رعاية المواهب الشابة وإعدادها لصناعة الإعلام.

وأعرب المدفع عن أمله في أن يُقدّم المشاركون خلاصة إنتاجهم وخبراتهم لتحقيق الفائدة المرجوة، وأن تثمر جهود المتخصصين في هذا المؤتمر العالمي عن توصيات قيمة وعملية تعزز الجهود الدولية التي من شأنها دفع تطوّر قطاع الإعلام ومواصلة تقديم محتوى موثوق ومتنوع يواكب التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، لاسيما الجهود المتواصلة لمعالجة التحديات المناخية والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.

كما يشارك عبدالله الشرهان، مدير الإبداع والهوية المؤسسية في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، في جلسةٍ تحت عنوان «مستقبل المحتوى في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وذلك للتعريف بمنصة «أبدع مع شمس» والحديث حول مستقبل المحتوى الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي، وكذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أظهرت قدرتها أحياناً على إنتاج المحتوى بشكلٍ مستقل، وسيقوم الشرهان بالتعريف بالاتجاهات والتطورات المحتملة في إنشاء المحتوى، منها: التخصيص والتعديل الشخصي، وإنشاء المحتوى التلقائي، وإنشاء الوسائط المتعددة، والتحكم في الجودة، والتحقق من الحقائق، وطرق مواجهة هذه التطورات المثيرة.

كما تشمل المشاركة انطلاقة جديدة لحديث شمس، ضمن جناحها الخاص في المعرض العالمي، بحيث تركز هذه المبادرة التفاعلية والرقمية على سلسلة لقاءات عبر «البودكاست» و«اليوتيوب» وغيرها من الوسائل الإعلامية الواعدة، بحيث ترسّخ منهج التواصل والشفافية وتعزيز المضامين الإعلامية الناشئة، وتطوير المهارات الإعلامية، وتوفير مساحة للتجربة والتعلّم لصُنّاع المحتوى والإعلاميين، وإثراء الاهتمام بسلسلة من جلسات النشر الإعلامي القابلة للنمو.

وتدعو«شمس» كافة المهتمين بقطاع الإعلام ومستقبله إلى زيارة جناحها الذي يقدم نبذة عن خدماتها في عدة محاور تشمل الخدمات الإعلامية، وقطاع الإعلام والأعمال، والذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 2023 التي تنظمها مجموعة «أدنيك»، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، تستكشف أحدث التطوّرات في قطاع الإعلام وآفاقه المستقبلية، مستثمرةً النجاح الكبير الذي حقَّقه الكونغرس في دورته الأولى، بمشاركة نخبة من روّاد صناعة الإعلام والمتخصِّصين والمؤثرين العالميين، إضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.