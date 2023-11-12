الامارات | محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بـ «ديوالي»

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بـ «ديوالي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” المحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي».
وقال سموه عبر منصة "إكس": نهنئ جميع المحتفلين بعيد "ديوالي" حول العالم... نتمنى لهم عيدا مليئا بالازدهار والفرح.
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