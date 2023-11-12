الامارات | طالب يسهم في إنقاذ زميله من الاختناق إثر ابتلاعه عملة نقدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت شرطة الشارقة الطالب علي محمد بن حارب المهيري، تقديراً لدوره البطولي وسرعة تصرفه بإنقاذ حياة زميله وإسعافه، إثر ابتلاعه عملة نقدية في المدرسة.

واستقبل القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي الطالب، وأشاد بالدور الملفت له وسرعة بديهته وتصرفه بحكمة أثناء الموقف المفاجئ غير المتوقع رغم صغر سنه، مضيفاً بأن الواجب الإنساني والمسؤولية المجتمعية هي فطرة إنسانية تكتسب في بيئة تربوية سليمة، وموقف الطالب خير مثال على التربية والنشء الصالح.

ومن جانبه أعرب والد الطفل عن جزيل الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة الشارقة على هذا التكريم، مؤكداً على أن المسؤولية المجتمعية واقعة علينا كوننا أولياء أمور؛ فيجب علينا غرس هذه المبادئ وتعليمها لأبنائنا ليكونوا جزءاً من مجتمع واعٍ أمنياً، قادر على مواجهة التحديات.