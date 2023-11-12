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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:36 والثاني عند الساعة 01:40 والجزر الأول عند الساعة 19:27 والثاني عند الساعة 06:39 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:39 والثاني عند الساعة 22:27 والجزر الأول عند الساعة 15:22 والثاني عند الساعة 04:01 .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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