الامارات | مكتوم بن محمد مستذكراً كمال حمزة: أحد قيادات الرعيل الأول وساهم في تأسيس دبي الحديثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استذكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، كمال حمزة، مدير عام بلدية دبي وأحد مؤسسيها الذي على تنفيذ رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد.

ودوّن سموه عبر منصة "إكس": كمال حمزة هو أحد قيادات الرعيل الأول الذين عملوا على تنفيذ رؤية الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -رحمه الله-، وساهم في تأسيس بلدية دبي وعمل مديراً عاماً لها على مدى 24 عاماً. سخّر خبراته لإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والعمرانية مساهماً بذلك في تأسيس دبي الحديثة. نستذكر اليوم جهود كمال حمزة وإخلاصه، ونشكر تفانيه في بناء نهضة دبي، لأنّ دبي لا تنسى المخلصين.