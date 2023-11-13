الامارات | التركيز في «اللوكيشن» يشتت انتباه السائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر سائقون من وقوع حوادث مرورية جسيمة على الطرق، بسبب الانشغال بتطبيقات وبرامج الملاحة (اللوكيشن) أثناء القيادة، لافتين إلى أن «تركيز الانتباه على الخرائط التفاعلية التي تظهرها هذه التطبيقات، يصرف نظر السائق عن مخاطر الطريق، ويتسبب في الانحراف المفاجئ للمركبة، خصوصاً عند مفترق الطرق السريعة».

وتتوافر العديد من تطبيقات الملاحة على الهواتف الذكية، المزودة بالخرائط المرئية والتفاعلية، التي يلجأ إليها سائقون أثناء القيادة، للوصول إلى وجهاتهم، وتساعدهم أيضاً على اختيار أقصر الطرق إلى الوجهة المطلوبة.

وجاءت تحذيرات السائقين في إطار تفاعلهم مع مقطع فيديو لحادث مروري جسيم، حقيقي، بثته شرطة أبوظبي أخيراً، يظهر انحراف مركبة عن مسارها من نهاية مفترق طريق، الأمر الذي تسبب في اصطدام جانبي عنيف مع مركبات أخرى.

وتسجل الإدارات المرورية في الدولة سنوياً آلاف المخالفات لسائقين، بسبب «الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة»، التي تصنف ضمن المخالفات الخطرة، حيث تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق، وفق الإحصاءات والدراسات التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية.

ودعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خطأ، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، والتأكد من استخدام المسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.

وحذرت من أن «الانشغال بالهاتف يعد أكثر مسببات الحوادث المرورية، ومن ذلك تصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو التصوير أو إجراء المكالمات، وكذا الانشغال بغير الطريق من خلال التحدث مع المرافقين في المركبة»، مشددة على أهمية التزام السائق عدم الانشغال بغير الطريق، للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين.

وذكر قارئ أن بعض الحوادث المرورية يقع بسبب انشغال السائقين ببرامج تحديد المواقع (اللوكيشن)، إذ يقوم بعضهم بحركات مفاجئة طبقاً لما يراه أمامه على شاشة هذه البرامج من دون انتباه لمخاطر الطريق، مشيراً إلى أهمية زيادة الوعي المروري في كيفية الاستخدام الآمن لهذه التطبيقات، خصوصاً أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وقال قارئ آخر إن سائقين يقومون بالانحراف المفاجئ من مناطق خطرة، مثل مفترق الطرق السريعة، حتى لا يفوتوا المخرج، ومن ثم يستنفدون وقتاً أطول في الرحلة، من دون اعتبار لما قد يسببه هذا السلوك من تداعيات تهدد حياة الآخرين على الطريق.

وطالب قراء بتشديد العقوبة على المتسببين في مثل هذه الحوادث، وزيادة التوعية بين السائقين بشأن الاستخدام الآمن لبرامج تحديد المواقع والأماكن، أثناء القيادة، من دون أن تشتت انتباه السائق أثناء القيادة، وتتسبب في حوادث مرورية جسيمة.

• (الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة).. تصنف ضمن المخالفات الخطرة.

• شرطة أبوظبي دعت السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي التجاوز الخطأ.

3 مخالفات خطرة

حذرت شرطة أبوظبي من خطورة ثلاث مخالفات خطرة يرتكبها سائقون على الطرق، ما يتسبب في وقوع حوادث وإصابات بليغة، وهي «عدم التزام خط السير الإلزامي»، وتبلغ قيمة غرامتها 400 درهم، ومخالفة «الانحراف المفاجئ»، وتبلغ قيمة غرامتها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية، ومخالفة «الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت»، وتبلغ قيمة غرامتها 800 درهم وأربع نقاط مرورية. ودعت السائقين إلى ضرورة التزام خط السير في الحالات التي يجب عليهم فيها التزام خط سير معين، موضحة أن «مخالفة عدم التزام المركبات خط السير الإلزامي تتسبب في الحوادث والإصابات البالغة التي تنجم عن هذه المخالفة». وأكدت أهمية التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق لتجنب انحراف المركبة، موضحة أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ، بسبب استخدام الهاتف وغيره من الملهيات والسلوكات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتكمن خطورتها في التسبب في وقوع حوادث مرورية نتيجة لعدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.