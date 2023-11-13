الامارات | مكتوم بن محمد: دبي لا تنسى المخلصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي لا تنسى المخلصين، الذين أسهموا في نموها ونهضتها، مثمناً جهود كمال حمزة وإخلاصه، ومؤكداً أنه سخّر خبراته لإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية في دبي.

وقال سموه، أمس، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «كمال حمزة هو أحد قيادات الرعيل الأول الذين عملوا على تنفيذ رؤية الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وساهم في تأسيس بلدية دبي، وعمل مديراً عاماً لها على مدى 24 عاماً».

وأضاف سموه منوهاً بجهود كمال حمزة: «سخّر خبراته لإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والعمرانية، مساهماً بذلك في تأسيس دبي الحديثة».

وتابع: «نستذكر اليوم جهود كمال حمزة وإخلاصه، ونشكر تفانيه في بناء نهضة دبي، لأنّ دبي لا تنسى المخلصين».

يُذكر أن المهندس كمال حمزة عُيّن مديراً عاماً لبلدية دبي من عام 1961 حتى عام 1985.