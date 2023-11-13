الامارات | مشاركة مجتمعية واسعة مستمرة في «تراحم من أجل غزة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر المشاركة المجتمعية الواسعة في فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة»، التي تُنظَّم فعالياتها في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وشهدت فعالية الحملة، التي نُظِّمت أمس في محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشاركة 2500 متطوع من مواطنين ومقيمين من جميع الأعمار والجنسيات، قاموا بتجهيز أكثر من 10 آلاف حزمة إغاثية، تنوعت بين الحزم الغذائية وتلك المخصصة للأطفال والنساء.

وتستمر فعاليات الحملة المجتمعية في الدولة بالتوازي مع الجهود الرسمية لدولة الإمارات لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومساعدة المتضررين في قطاع غزة، في تجسيد لقيم التعاون والتضامن الإنساني التي تشكل الأسس الراسخة التي يقوم عليها العمل الرسمي والشعبي في دولة الإمارات.

وجمعت الحملة حتى الآن 1500 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، وتم إرسال 32 طائرة تحمل 1030 طناً من المساعدات التي بدأت عمليات إدخالها إلى قطاع غزة، وتوزيعها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرنامج الأغذية العالمي، وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء. وتستمر الجهود الإماراتية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق على مختلف الصعد، حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، التي تشمل إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها قطاع الخدمات الصحية هناك، كما وجه سموه بعلاج 1000 طفل فلسطيني من قطاع غزة، واستقبالهم مع عائلاتهم لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في المستشفيات، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم. كما تستمر الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعتمدة في الدولة في استقبال التبرعات في مراكزها وعبر مواقعها الإلكترونية. ويمكن للراغبين في التطوع أو تقدم المساعدات والتبرعات معرفة المزيد على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع الجمعيات الخيرية والإنسانية. وتواصل الحملة الشعبية «تراحم من أجل غزة» في جمع التبرعات وتجهيز المعونات عبر آلاف المتطوعين من المؤسسات الإنسانية الإماراتية، حيث تم تجميع 71 ألف سلة إغاثية، بمشاركة أكثر عن 24 ألف متطوع، وستستمر في تنظيم عدد من الحملات خلال الأسابيع المقبلة.

• 2500 متطوع شاركوا في فعاليات الحملة في أبوظبي أمس وجهزوا أكثر من 10 آلاف حزمة إغاثية.

• 1500 طن مواد إغاثية جُمعت منذ انطلاق الحملة.

«مستشفى الإمارات الميداني» يبدأ العمل في غزة قريباً

كشف الأمين العام المُكلّف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، أنه تم الانتهاء، أول من أمس، من التجهيزات والمعدات الخاصة بالمستشفى الميداني، الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشائه في قطاع غزة، ويتبقى فقط تحديد موقع المستشفى على حسب المعطيات، ليكون جاهزاً للعمل قريباً. وقال المنصوري، إن«هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدأت استقبال طلبات التطوع من مختلف المهن والتخصصات الطبية».