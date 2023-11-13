«الكونغرس العالمي للإعلام».. يستشرف مستقبل الإعلام

13 نوفمبر 2023 11:44

يشهد الكونغرس العالمي للإعلام 2023، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشاركة مجموعة واسعة من المتحدثين البارزين من أصحاب القرار وصناع السياسات والمسؤولين والمختصين والرواد الأكثر نفوذاً وتأثيراً، من مختلف القطاعات الحكومية والإعلامية والأكاديمية والصناعية حول العالم. وتنطلق فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2023، تحت شعار «استشراف مستقبل قطاع الإعلام» خلال الفترة من 14 حتى 16 نوفمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ومن خلال برنامج شامل يزخر بالكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية والحوارية المفتوحة، يسعى المؤتمر إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفكار والتوصيات حول أبرز الموضوعات التي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الإعلام. وتحظى هذه النسخة من الكونغرس العالمي للإعلام، بمشاركة مجموعة كبيرة من صناع القرار والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، حيث سيلقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الكلمة الافتتاحية، كما سيلقي معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، كلمة رئيسية.. ومن خلال حضور المحادثات القيمة والغنية بالمعلومات في المؤتمر، التي تقودها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، وسعادة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سيتمكن المشاركون من التعرف على أحدث التطورات والمستجدات التي يشهدها هذا القطاع. وتوفر النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه شركة كابيتال للفعاليات وهي جزء من مجموعة «أدنيك»، بالشراكة الاستراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، منصة مهمة للمتحدثين لمخاطبة القادة ورجال الأعمال والمهنيين من جميع أنحاء العالم. وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام: «إن تنوع المحاور والمواضيع الإعلامية الرئيسية التي يطرحها الكونغرس خلال هذه النسخة للنقاش والحوار، يجسد سمعته العالمية باعتباره واحداً من أهم وأبرز التجمعات الرائدة في قطاع الإعلام، وخلال برنامجنا لهذه النسخة، يسعدنا أن نستضيف هذا المستوى الرفيع من المتحدثين والمشاركين، الذين سيشكلون بلا شك إضافة نوعية للكونغرس، وسيساهمون بتقديم توصياتهم حول التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام، بما يوفر فرص جديدة لنمو المؤسسات الإعلامية، والإعلاميين في بداية مسيرتهم المهنية». ونظراً لأن الاستدامة هي أحد مجالات التركيز الرئيسية في نسخة هذا العام، فإن الجلسة المرتقبة حول «إنتاج المحتوى في عصر الاستدامة» ستتضمن نقاشات مميزة مع لورا نيكس، المخرجة المرشحة لجائزة الأوسكار والحائزة على جائزة بيبودي من الولايات المتحدة. من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:«تعكس المشاركة الواسعة لنخبة من صناع القرار والسياسات والمسؤولين والخبراء والمختصين في قطاع الإعلام على مستوى العالم، في الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، دوره في استشراف مستقبل قطاع الإعلام، عبر تناول موضوعات رئيسية وحيوية في الإعلام. وبالاستناد إلى خبرات القادة في القطاعين الحكومي والخاص، ستساهم هذه النسخة من الكونغرس في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية». وفي محور الابتكار وأحدث التقنيات المستخدمة في قطاع الإعلام، سيقدم البروفيسور تشارلي بيكيت، أستاذ الممارسة ومدير Polis في كلية لندن للاقتصاد في المملكة المتحدة، جلسة نقاشية تتناول مشروع الذكاء الاصطناعي لصحافة بوليس/كلية لندن للاقتصاد.