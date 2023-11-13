الامارات | "العليا لانتخابات استشاري الشارقة" تعتمد القائمة النهائية للانتخابات

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شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا لانتخابات استشاري الشارقة" تعتمد القائمة النهائية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تكثيف الجهود ومواصلة اللجنة مهامها بأفضل المعايير للإيفاء بمراحل العملية الانتخابية وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الذي عقد اليوم الاثنين في مكتب سمو الحاكم برئاسة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار ، وأعضاء اللجنة: قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسماء راشد سلطان بن طليعة ، وأمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أحمد سعيد الجروان ، ومدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد حسن خلف، ومدير مكتب الشارقة الرقمية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي ، ومدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة المستشار عيسى سيف بن حنظل.
واطلعت اللجنة على طلبات المرشحين الواردة من لجان الدوائر الانتخابية التسعة المعتمدة، وتم اعتماد القائمة النهائية و عددهم 193 مرشحاً.
وجرى مناقشة آلية سير مراحل العملية الانتخابية والمستجدات، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد.
وبدأت باكورة مراحل العملية الانتخابية بتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية في الدوائر الانتخابية بتاريخ 23 أكتوبر الماضي على أن تنتهي بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، بينما تواصل العملية الانتخابية مراحلها وصولاً إلى إعلان القائمة النهائية للفائزين يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر من العام الجاري.
واستعرضت اللجنة الأنظمة الذكية المدعمة بوسائل الحماية لضمان سير العملية بسهولة ويسر وبكل مصداقية وشفافية، والمقترحات الخاصة بنظام التصويت عن بعد والتصويت الحضوري في المراكز المعتمدة ضمن الدوائر الانتخابية التسع ببلديات إمارة الشارقة وهي: بلدية مدينة الشارقة، بلدية منطقة الحمرية، بلدية مدينة الذيد، بلدية منطقة مليحة، بلدية منطقة المدام، بلدية منطقة البطائح، بلدية مدينة دبا الحصن، بلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان.
وأتاحت الدورة الحالية من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة النظام الهجين باعتماده الكترونياً وحضورياً في التسجيل والتصويت، إذ يتم الكترونياً باستخدام الهوية الرقمية “UAE PASS” عبر الموقع الالكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE أو منصة الشارقة الرقمية WWW.DS.SHARJAH.AE وحضورياً في مراكز التسجيل المعتمدة.
وناقشت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، آلية سير الخطط التنفيذية للعملية الانتخابية، ومتابعة فرق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومستجدات الاحتياجات اللوجستية والتقنية والفنية والموارد البشرية والمالية.
وتشترط آلية التسجيل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سواء المباشر أو الإلكتروني، أن يكون الناخب من مواطني الإمارة ولا يقل عمره عن 21 عاماً – أي يجب أن يكون تاريخ ميلاد الناخب 5 ديسمبر 2002 وما دون ذلك- كما يشترط أن يكون التسجيل وفق رقم القيد العائلي المرتبط برقم البلدة بالمنطقة الإدارية التي يتبعها الناخب ضمن الهيئات الانتخابية المعتمدة.
وتنشر "الإمارات اليوم"، القائمة النهائية لأسماء المرشحين بانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على النحو التالي:
|
الاسم
|
الدائرة الانتخابية
|
رقم الترشح
|
ابراهيم حسن جمعه على المازمى
|
الشارقة
|
100
|
ابراهيم راشد محمد بيات السويدى
|
الشارقة
|
101
|
احمد حسن على ابراهيم بيشوه
|
الشارقة
|
102
|
احمد عبدالعزيز محمد النومان الشامسى
|
الشارقة
|
103
|
احمد عبدالله احمد عبدالله ال على
|
الشارقة
|
104
|
احمد عبيد احمد البح
|
الشارقة
|
105
|
احمد ناصر سيف المدفع الحارثى
|
الشارقة
|
106
|
اسماعيل كامل اسماعيل ابراهيم البريمى
|
الشارقة
|
107
|
امل محمد خير يوسف الزرع
|
الشارقة
|
108
|
ثانى هزيم سالم هزيم السويدى
|
الشارقة
|
109
|
جمعه بلال فرج جمعه السويدى
|
الشارقة
|
110
|
حسن على حسن احمد الهولى
|
الشارقة
|
111
|
حسن مال الله خلفان خلف الحمادى
|
الشارقة
|
112
|
حمد محمد على محمد الكربى
|
الشارقة
|
113
|
حميد عبدالرحمن محمد عبدالله السويدى
|
الشارقة
|
114
|
حميد مبارك ياقوت مبارك الغفلى
|
الشارقة
|
115
|
حوريه عبدالرحمن عبدالله الهاجرى
|
الشارقة
|
116
|
خالد عبدالله احمد ال حسين الحمادى
|
الشارقة
|
117
|
خالد على صالح الملا الياسى
|
الشارقة
|
118
|
خالد محمد غلوم عبدالله روبارى
|
الشارقة
|
119
|
خلفان سعيد خلفان الكندى
|
الشارقة
|
120
|
راشد صالح يوسف احمد الحمادى
|
الشارقة
|
121
|
راشد عبيد سيف جبران السويدى
|
الشارقة
|
122
|
راشد هلال سعيد على السويدى
|
الشارقة
|
123
|
سالم صالح على غانم الكربى
|
الشارقة
|
124
|
سالم فايز خميس فايز الكعبى
|
الشارقة
|
125
|
سعود عبيد يوسف حرمول الشامسى
|
الشارقة
|
126
|
سعيد احمد محمد بن بلله الانصارى
|
الشارقة
|
127
|
سعيد سلمان سليمان عبدالله العامرى
|
الشارقة
|
128
|
سعيد على محمد العاجل الشحى
|
الشارقة
|
129
|
سعيد محمد مبارك بن ضيخان الكتبى
|
الشارقة
|
130
|
سلطان سعيد سلطان دلموك السويدى
|
الشارقة
|
131
|
سلطان عبدالله حسن عبدالله العبيدلى
|
الشارقة
|
132
|
سلطان ماجد عبدالله ابوشليبى الشرفاء
|
الشارقة
|
133
|
سهيل مطر سالم سالم المهيرى
|
الشارقة
|
134
|
عائشه احمد عبيد المؤذن
|
الشارقة
|
135
|
عائشه سالم احمد بن سمنوه
|
الشارقة
|
136
|
عائشه عيسى راشد سيفان العبدولى
|
الشارقة
|
137
|
عادل خليفه جاسم الدوخى السنانى
|
الشارقة
|
138
|
عامر محمد احمد على الزرعونى
|
الشارقة
|
139
|
عامر محمد صالح لزمل الكربى
|
الشارقة
|
140
|
عبدالرحمن سعيد سلطان بن شاهين السويدى
|
الشارقة
|
141
|
عبدالرحمن على عبدالله بن درويش ال على
|
الشارقة
|
142
|
عبدالعزيز موسى محمد حسين المازمى
|
الشارقة
|
143
|
عبدالله خلفان حمد بن سرحان الغفلى
|
الشارقة
|
144
|
عبدالله عبدالرحمن يوسف على بن سلطان
|
الشارقة
|
145
|
عبدالله مبارك ثانى بوثانى العطاى
|
الشارقة
|
146
|
عبدالله محمد ابراهيم البقيش الرئيسى
|
الشارقة
|
147
|
عبدالله محمد محمد على المعينى
|
الشارقة
|
148
|
عبيد اسحاق عبدالله اسماعيل المازمى
|
الشارقة
|
149
|
عبيد محمد على الخيال
|
الشارقة
|
150
|
على حسن الحجى حسن الاميرى
|
الشارقة
|
151
|
على ناصر محمد الغيلانى الجنيبى
|
الشارقة
|
152
|
علياء حسن يحيى احمد الياسى
|
الشارقة
|
153
|
علياء عبدالرحمن محمد عبدالله النقبى
|
الشارقة
|
154
|
عمر سعيد احمد بن خادم المنصورى
|
الشارقة
|
155
|
عيسى عبدالرحيم محمد محمود الزرعونى
|
الشارقة
|
156
|
غانم محمد سعيد محمد المهيرى
|
الشارقة
|
157
|
فاطمه محمد مهنا ماجد النعيمى
|
الشارقة
|
158
|
فهد بدر على محمد الحوسنى
|
الشارقة
|
159
|
كريمه حسن محمد المعينى
|
الشارقة
|
160
|
ماجد جاسم محمد احمد المهيرى
|
الشارقة
|
161
|
ماجد راشد ماجد الخضر الشامسى
|
الشارقة
|
162
|
ماجده عبدالرحيم اسماعيل دورابى الزرعونى
|
الشارقة
|
163
|
محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمادى
|
الشارقة
|
164
|
محمد احمد ابراهيم محمد الملا
|
الشارقة
|
165
|
محمد احمد عبيد ليواد الزعابى
|
الشارقة
|
166
|
محمد جمعه حمد محمد المشغونى
|
الشارقة
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