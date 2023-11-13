الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب على بعض المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58 المد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 20:02 والجزرالثاني عند الساعة 07:05 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:11 والمد الثاني عند الساعة 23:04 والجزر الأول عند الساعة 15:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:42 .