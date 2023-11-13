محمد بن راشد: قوتنا الاقتصادية مصدر للاستقرار والازدهار

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن القوة الاقتصادية لدولة الإمارات مصدر للاستقرار والازدهار.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «توقيع طيران الإمارات وفلاي دبي اليوم صفقات شراء طائرات بقيمة إجمالية تتجاوز 231 مليار درهم في معرض دبي للطيران هو تعبير عن ثقتنا بالمستقبل .. وثقتنا في اقتصادنا .. وثقتنا في شركاتنا الوطنية وكوادرها».

وأضاف سموه :«لدينا رؤية واضحة جليّة بأن المستقبل يملكه من يركز على تصميمه وتنفيذه .. وبأن قوتنا الاقتصادية هي مصدر للاستقرار والازدهار لنا ولمنطقتنا بإذن الله».