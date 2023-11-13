الامارات | انطلاق "ملتقى المترو COMET 2023" تحت شعار "الاستدامة المالية والتشغيلية والبيئية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم، أعمال ملتقى المترو COMET 2023، الذي تستضيفه هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع مركز استراتيجية النقل في كلية إمبريال - لندن، تحت شعار "الاستدامة المالية والتشغيلية والبيئية"، بمشاركة نحو 100 من الخبراء والمختصين، يمثلون نحو 25 دولة، يناقشون فيه العديد من المواضيع التي تتعلق بالأنظمة التشغيلية للمترو.

ويناقش الملتقى، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في دبي، على مدى أربعة أيام، عدداً من المواضيع الحيوية التي تتعلق بالمترو من بينها استخدام التكنولوجيا والابتكار، وموثوقية أداء المترو والتوظيف، والأمور المتعلقة بالاستدامة المالية والتشغيلية والبيئية، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات التشغيلية ومن بينها التمويل المالي للمشاريع، بالإضافة إلى تحقيق التقدم في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عبد المحسن كلبت، أن الملتقى يعمل على تعزيز التعاون الدولي بين القطاعات الحكومية والشركات الخاصة المعنية بتشغيل المترو العالميين من خلال تبادل أفضل الممارسات والأنظمة العالمية حيث ستعقد عدد من الجلسات وورش العمل التي ستطرح العديد من المواضيع الحيوية المتعلقة بالمترو مثل: قياس جودة أداء العمليات التشغيلية والزيارات الفنية الدورية والصيانة وغيرها من الموضوعات المهمة.

وأفاد أن الملتقى يستضيف عدد من الخبراء والمختصين العالميين في مجال قياس وتحليل أداء وسائل النقل العام، من مركز استراتيجية النقل في كلية إمبريال - لندن وذلك للحديث حول هذه المواضيع ومشاركة الأفكار والتجارب العالمية خلال جلسات الملتقى بالإضافة إلى مشاركة العديد من قادة الصناعة من منظمات متنوعة مثل MTR (هونج كونج)، وTMB (برشلونة)، وبرلين (BVG) وغيرها، حيث سيقدمون عروضاً مهمة حول عدد من المواضيع الحيوية الخاصة بالمترو.



وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، إلى أن من بين المواضيع الحيوية التي سيتناولها المشاركون في الملتقى، هي الأهداف الرئيسية لمشاريع المترو وقياس الأداء وتقييم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الجودة في أداء الخدمات، ومراجعة أعداد الركاب والطلب المتزايد على استخدامه كوسيلة للمواصلات ومقارنة أعداد مستخدميه بالأوقات المختلفة على مدار السنة، وكذلك التوقعات المستقبلية والتحديات الجديدة التي من الممكن مواجهتها.

وذكر أن المشاركين في الملتقى سيتطرقون أيضاً إلى أفضل الممارسات والابتكارات المستخدمة في صناعة المترو والمواصلات العامة ووسائل النقل الجماعية وتحسين الخدمات والاستدامة والتخطيط بعيد المدى، بالإضافة إلى اتاحة الفرص لتوسيع مجالات التعاون بين قادة صناعة المترو والنقل الجماعي والخبراء في هذا المجال والتعرف على التحديات والحلول المقترحة لإدارة هذه المنظومة المتطورة ومناقشة كيفية استخدام ثقافة الابتكار لتحسين عمليات التخطيط المستقبلي للمشاريع.

يذكر أنه تم تأسيس منظمة المترو (COMET) بواسطة مركز إستراتيجية النقل في كلية إمبريال – لندن عام1994 كمنتدى للمعايير الدولية والتعاون وتبادل أفضل الممارسات من شبكات المترو حول العالم.

ويقام على هامش فعاليات الملتقى عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين لمركز التحكم الموحد ومركز التحكم التشغيلي لمترو دبي ومحطة مترو إكسبو 2020 لاطلاعهم على أفضل الممارسات المطبقة في مترو دبي.