الامارات | مجموعة الحبتور تنظم محاضرة للتوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى التداوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مجموعة الحبتور بالتعاون مع مستشفى التداوي محاضرة توعوية للموظفات حول مرض سرطان الثدي أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه في المقر الرئيسي للمجموعة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ومواكبةً لشهر التوعية بسرطان الثدي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية لزيادة الوعي بهذا المرض الشائع وتقديم المعلومات اللازمة لتثقيف موظفات مجموعة الحبتور حول أهمية إجراء الفحص المبكر، حيث قدمت الدكتورة اسما نواز، الطبيب العام في مستشفى تداوي معلومات عامه حول مرض سرطان الثدي والطرق المختلفة في تشخيص المرض وعلاجه من خلال عرض تفاعلي.

كما شددت على ضرورة إجراء فحوصات روتينية حيث أن نسبة الشفاء تكون أعلى في حال الكشف المبكر عن هذا المرض. وخلال المحاضرة تم توزيع هدايا عينية، كما تم إجراء الفحوصات الطبية لموظفات المجموعة بعد المحاضرة.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور: "تعتبر صحة وسلامة موظفينا من أهم أولوياتنا، لذلك نعمل باستمرار على التوعية بأهمية الصحة بإجراء العديد من المبادرات وذلك كجزء من نهج الشركة للمسؤولية الاجتماعية. كما أود أن أشكر مستشفى تداوي على تعاونهم والطاقم الطبي المميز".

من جانبها أشادت نورا بدوي، الرئيس التنفيذي للإعلام والاتصالات ومستشار رئيس مجلس الإدارة للمعلومات: "بمحتوى المحاضرة، مؤكدةً على أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات لتوعية وتثقيف موظفينا. حيث تحرص المجموعة على توفير بيئة عمل إيجابية من خلال تنظيم مبادرات صحية ومجتمعية ورياضية".