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الامارات | رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأمير يزيد بن سعود

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أبوظبي – وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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