الامارات | حمدان بن محمد يطّلع على أحدث تقنيات وحلول صناعة الطيران العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على التنظيم المتميز للدورة الـ18 من معرض دبي للطيران، الحدث الأبرز على أجندة صناعة الطيران العالمية، تأكيداً لمكانته كأهم تجمع عالمي للقائمين على هذا القطاع الحيوي، لعرض أحدث الحلول والتقنيات التي تشكّل مستقبل الطيران حول العالم، منوّهاً سموه بما يضمه المعرض من منتجات تعكس التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده قطاع الطيران، مع تضمين هذه الدورة أحد أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش العالمية وهو ملف الاستدامة.

وتوقّف سمو ولي عهد دبي خلال جولته في المعرض، عند منصة «شركة الاتحاد للطيران»، حيث هنّأ سموه القائمين على الناقلة بمناسبة احتفالها بمرور 20 عاماً على تأسيسها، متمنياً لها مزيداً من التطور والنجاح. واطلع سموه على أحدث طائراتها المنضمة حديثاً إلى أسطولها الجوي، والخدمات التي تقدّمها الشركة الوطنية في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز تنافسيتها عالمياً. وتستعرض «الاتحاد للطيران» في هذه الدورة من المعرض، طائراتها من طراز «بوينغ 787-9»، وهي واحدة من أربع طائرات «دريملاينر» جديدة تنضم إلى الأسطول العام الجاري.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة الخطوط الجوية القطرية التي تعرض خلال هذه الدورة من المعرض، ثلاث طائرات من أسطولها هي: «بوينغ B787-9»، أحدث إضافة إلى أسطول الناقلة القطرية، وطائرة «إيرباص A350-1000»، أكبر طائرة تجارية في العالم، إضافة إلى «جلفستريم»، و«G650ER»، وهي طائرة مخصصة لرجال الأعمال تتميز بسرعتها الفائقة.

وتوقّف سموه عند منصة «شركة إينوسبيس الكورية الجنوبية» في منطقة العرض الخارجي، حيث اطلع سموه على أحد الصواريخ الأصلية التابعة للشركة والمستخدم في إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، ويعمل على مرحلتين، ويستخدم محركاً صاروخياً هجيناً. كما تتضمن مشاركة كوريا الجنوبية في المعرض، استعراض طائرتين مروحيتين محليتين، هما الطائرة المروحية متعددة الأغراض (سوريون)، والطائرة المروحية المسلحة الخفيفة (LAH).

ورافق سمو ولي عهد دبي، خلال الجولة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وعدد من كبار المسؤولين.