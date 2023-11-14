الامارات | «فلاي دبي» توقع طلبية طائرات بـ 40.4 مليار درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «فلاي دبي» وشركة «بوينغ» الأميركية، أمس، عن صفقة تلتزم فيها «فلاي دبي» بشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر» بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار (نحو 40.4 مليار درهم)، في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وحضر حفل التوقيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «فلاي دبي»؛ والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية، ستان ديل، والرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، وذلك في أول يوم من معرض دبي للطيران 2023.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «في عام 2008، عندما قدمنا أول طلبية لشراء 50 طائرة (بوينغ 737)، كنا واثقين من الدور الحيوي الذي ستلعبه (فلاي دبي) في دعم دبي كمحور عالمي للطيران»، مضيفاً سموه: «نحن فخورن اليوم برؤية (فلاي دبي) تتطور بشكل أكبر، وتتجاوز التحديات المتعلقة بالسفر». وتابع سموه: «تؤكد طلبية اليوم من جديد التزام (فلاي دبي) بتسهيل وتمكين المزيد من الناس من السفر عبر شبكتها المتنامية، وستسمح طائرة (بوينغ 787 دريملاينر) ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود لـ(فلاي دبي) بتوسيع آفاقها، وتلبية الطلب المتزايد على الوجهات الحالية». بدوره، قال الغيث إن «الابتكار هو جوهر كل ما نقوم به في (فلاي دبي)، وملتزمون بتقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب لتلبية احتياجات السوق والعملاء المتغيرة».