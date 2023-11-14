الامارات | خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد يستقبلان الوفود المشاركة في معرض دبي للطيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، عدداً من وفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الدورة الـ18 والأكبر على الإطلاق من «معرض دبي للطيران»، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في «دبي وورلد سنترال».

ورحّب سموهما بالوفود المشاركة في الحدث العالمي، من وزراء دفاع ورؤساء أركان وقادة للقوات الجوية، متمنيين لهم التوفيق للخروج بنتائج إيجابية مثمرة من خلال مشاركتهم في أكبر حدث عالمي متخصص في قطاع الطيران، وبما يخدم مستقبل القطاع على أسس مستدامة.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن «معرض دبي للطيران يعد من أهم الأحداث العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات»، منوهاً سموه بتطور المعرض، وتنامي مكانته من حيث حجم ونوعية المشاركات الوطنية والعالمية، وتنوع الحلول والمعروضات التي تُشكّل مجتمعة ملامح مستقبل أحد أهم القطاعات الحيوية، وهو قطاع الطيران العالمي.

وقال سموه إن «دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، حريصة على مواصلة إسهامها الإيجابي على الصعيد الدولي ضمن مختلف المجالات، لاسيما مجال الطيران، وتعزيز مكانتها كمنصة لانطلاق العالم نحو مراحل جديدة من النمو، بما تمتلكه من خبرات ومقومات تمكنها من الاضطلاع بدور مؤثر في هذا الاتجاه، ولما لقطاع الطيران من أهمية لكونه من أبرز القطاعات المرتبطة بالمستقبل، ولما له من تأثير مباشر في بقية القطاعات».

من جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دور المعرض، وفي نسخته الأكبر على الإطلاق منذ انطلاقه، في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال استضافة وتنظيم أبرز الأحداث العالمية وأكثرها أهمية ضمن مختلف القطاعات، لافتاً سموه إلى مكانة معرض دبي للطيران وأثره في تنمية وتطوير الصناعة في إطارها العالمي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم هذا القطاع الحيوي، والتزاماً بتهيئة جميع الفرص التي من شأنها ضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة بتحفيز حوار عالمي، هدفه التوصل إلى حلول تعين على الحفاظ على الموارد، وتصون البيئة، وتشجع على الابتكار لتحقيق تلك الغاية الاستراتيجية ضمن مختلف المجالات، ومن أهمها قطاع الطيران.

وأشار سموه إلى أن «الحدث يترجم نهج الإمارات في تفعيل حوار عالمي، هدفه تمكين القطاعات الحيوية من اكتشاف فرص جديدة لشراكات داعمة لمزيد من التطور والازدهار»، منوهاً سموه بالمكانة المتنامية لمعرض دبي للطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تشهده دوراته المتعاقبة من أحدث الابتكارات والاتجاهات العالمية ضمن الأطر المدنية والدفاعية لقطاع الطيران، وحرص قادة القطاع والمبتكرين من كل أنحاء العالم على الاجتماع في دبي لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية، واستكشاف فرص الاستفادة منها.

وقال سموه في تغريدة على موقع «إكس»، أمس: «معرض دبي للطيران قصة نجاح عالمية، وضع أُسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. برفقة أخي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، استقبلنا الوفود الرسمية المشاركة في دورة 2023، وتابعنا جانباً من العروض الجوية المصاحبة للمعرض الذي يجمع اليوم في نسخته الأكبر 1400 جهة وشركة من 148 دولة، تُقدم أحدث المنتجات في مجال الطيران والفضاء».

وأضاف سموه: «نبارك صفقات (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) لشراء 120 طائرة جديدة بقيمة تتجاوز 231 مليار درهم. هنا في سماء دبي يجتمع العالم، ومن الإمارات نرسم مستقبلاً جديداً لقطاع الطيران والفضاء دولياً».

حضر استقبال الوفود سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، وعدد من القيادات العسكرية في الدولة. إلى ذلك، تابع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، العرض الجوي المصاحب للحدث، والذي ضمّ مجموعة من الطائرات التجارية والعسكرية التي تعد من الأحدث والأكثر تطوراً في العالم. شارك في العرض مجموعة من طائرات «إيرباص»، من طراز (A320P2F، وA321neo، وA330neo، وإيرباص A400M Atlas CMk1، وH225 (المروحية)، وC295)، إضافة إلى طائرات (Embraer E195-E2) التي تشارك للمرة الأولى.

• ولي عهد أبوظبي وولي عهد دبي يحضران العرض الجوي بمشاركة أحدث الطائرات التجارية والعسكرية.

ولي عهد أبوظبي:

• معرض دبي للطيران من أهم الأحداث العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات.

ولي عهد دبي:

• هنا في سماء دبي يجتمع العالم، ومن الإمارات نرسم مستقبلاً جديداً لقطاع الطيران والفضاء دولياً.

نقطة لقاء محورية

يُعد «معرض دبي للطيران» نقطة لقاء محورية لقادة القطاع حول العالم، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، ويجمع الحدث في دورته الـ18 أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، وأكثر من 300 متحدث دولي، لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات العالمية ذات الصلة.