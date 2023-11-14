الامارات | «إينوك» تكشف عن خطط لتوريد الوقود المستدام إلى مطارات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «مجموعة إينوك»، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، أن مبيعاتها من وقود الطائرات ستصل إلى أكثر من مليار غالون بنهاية العام الجاري، لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، وذلك عبر تزويد أكثر من 153 ألف رحلة طيران تجاري وعسكري حول العالم.

وكشفت المجموعة - على هامش الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران - عن خطط لتوريد وقود الطائرات المستدام (SAF) إلى مطارات دبي في عام 2024، انسجاماً مع استراتيجيتها طويلة الأمد، لافتة إلى أنها تستكشف حالياً إمكانية إنتاج وقود الطائرات المستدام داخل الإمارات وخارجها.

وتابعت: «كجزء من خططها للتوسع الدولي، تهدف (إينوك) إلى زيادة حجم مبيعاتها العالمية، إضافة إلى تنفيذ عمليات استحواذ وإبرام شراكات استراتيجية وإطلاق مشروعات تطوير جديدة».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يمثّل قطاع الطيران في دولة الإمارات واحداً من محركات النمو الرئيسة لاقتصاد الدولة، يدعمه الارتفاع القوي في الطلب على السفر الجوي، نتيجة للزيادة العالمية الكبيرة في أعداد المسافرين. وانطلاقاً من دورنا شركة وطنية رائدة في قطاع الطاقة، فإننا نلتزم بتلبية هذا الطلب المتزايد على وقود الطائرات، على الصعيدين المحلي والدولي».

وتابع: «نظراً لإعطائنا جهود إزالة الكربون من قطاع الطيران أولوية عالمية قصوى، فقد أخذنا في (إينوك) على عاتقنا المضي قدماً في العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير وقود الطائرات المستدام، الذي سيسهم في دعم مساعي دولة الإمارات في الوصول إلى هدفها في الحياد المناخي».

وانطلاقاً من مقرها الرئيس في دولة الإمارات، توفّر «مجموعة إينوك» أكثر من 40% من احتياجات مطار دبي الدولي من وقود الطائرات، من خلال خطي أنابيب يربطان محطات التخزين في جبل علي بالمطار. وأعلنت المجموعة أيضاً في العام الماضي، الانتهاء من عمليات إنشاء خط أنابيب نقل وقود الطائرات الذي يمتد بطول 16.2 كيلومتراً، ويربط محطة «هورايزون إميريتس جبل علي للبترول» بمطار آل مكتوم الدولي. وسينقل خط الأنابيب 2000 متر مكعب في الساعة من وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي، وسيلبّي الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050.