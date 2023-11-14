الامارات | «الإمارات للخدمات الصحية» تدعو لتعزيز الوعي بـ «السكري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز الوعي بمرض السكري، وتسليط الضوء على أدوات الوقاية والعلاج.

وقال في تصريح، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري الذي يصادف 14 نوفمبر كل عام، إن الكشف المبكر والتشخيص السريع للمرض هما السبيل الأفضل للتصدي للسكري، والحد من تأثيراته السلبية، إضافة إلى النوعية المتطورة من العلاجات، والحلول الطبية المبتكرة التي توفرها المؤسسة في مختلف منشآتها الصحية، والتي جعلتها واحدة من أبرز الجهات الصحية الرائدة في مجال الرعاية الصحية المتطورة.

وشدد السركال على ضرورة تعزيز البحث العلمي في مجال السكري، وتطوير التقنيات والأدوية الجديدة لمساعدة المصابين بهذا المرض، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى الإسهام الفاعل والمؤثر في القضاء على مرض السكري من خلال الوقاية، والوعي بالممارسات الحياتية، بما يتضمنه ذلك من مراعاة الأنماط الغذائية الصحية والممارسات الرياضية الضرورية والمهمة للصحة العامة، بما يقود إلى التغلب على هذا المرض ويحسّن جودة حياة المصابين به، وصولاً إلى تحقيق رؤية مجتمع خالٍ من السكري ومضاعفاته.