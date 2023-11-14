الامارات | «الاتحاد للطيران» تستعرض أحدث طائراتها «بوينغ 787»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعرض شركة «الاتحاد للطيران» خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، أحدث طائراتها من طراز «بوينغ 787-9»، وهي واحدة من أربع طائرات «دريملاينر» جديدة تنضم إلى الأسطول هذا العام.

وستعمل الطائرة الجديدة على تعزيز خطط النمو الطموحة للاتحاد للطيران، حيث أضافت الشركة 12 وجهة جديدة هذا العام، مع المزيد من الوجهات في الهند، إضافة إلى انطلاق عملياتها إلى بوسطن ونيروبي في الأشهر المقبلة، وزيادة عدد الرحلات إلى وجهات مختلفة على شبكتها العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونو الدو نيفيس: «تمثل الذكرى السنوية الـ20 لتأسيسنا لحظة محورية لا نحتفل فيها بإنجازات الشركة حتى الآن فحسب، بل الأهم من ذلك أننا نضع أساساً قوياً ومساراً للنمو في المستقبل».

وأضاف نيفيس: «تُعد هذه الطائرات الجديدة أساسية لتحقيق الخطط الطموحة التي بدأناها لتوسيع أسطولنا وتعزيز رحلاتنا لنقل الضيوف بشكل أفضل إلى عدد أكبر من الوجهات». وتقدم الطائرة الجديدة طراز «787 دريملاينر» المزيد من التحسينات على مقصوراتها، وتضم 32 مقصورة في درجة الأعمال و271 مقعداً في الدرجة الاقتصادية.